Как подобрать хештеги, да, чтобы они были универсальные и подошли для бизнеса. Любое тематическое направление бизнеса имеет присутствие в социальных сетях. А публикации новостей и заметок требует использования хештегов. И подобрать универсальные хэштеги для бизнеса можно, с помощью поиска ключевых слов и генераторов хештегов по выбранным словам.
Краткое содержание
Какие подобрать хештеги для инстаграм
Универсальный хештег бизнес. Нет мы не имеем ввиду что хештег #бизнес универсален, нет. К слову, именно тег #бизнес очень узко тематический хештег. Поэтому для подбора тегов можно воспользоваться. Первое — это подсказками фраз от яндекса вордстат. И второе — генераторы хештегов, являются отличным помошником в подборе нужных хештегов.
Подбор слов для хештегов
wordstat.yandex.ru — подбор слов. Вы можете ввести любое слово или фразу и посмотреть сколько раз, пользователи интернета такое искали. Будем рассматривать салон красоты и похожие словосочетания.
- Салон красоты.
- Что искали со словом «салон красоты» — 1 465 586 показов в месяц.
- Например мы в другом городе.
- Что искали со словом «салон красоты екатеринбург» — 15 431 показ в месяц.
- И еще будем собирать все что связано с этими запросами.
- Что искали со словом «салон красоты цены» — 13 647 показов в месяц, «телефон салона красоты» — 20 369 показов, «салон красоты район» — 12 345 показов.
Посмотрите, как всего за несколько кликов мы видим не только популярность запросов, набираемых в интернете. Но и слова, которые отлично подойдут для новых тематических хештегов, под ту или иную социальную сеть.
Например, салон красоты и его услуги, с названиями и есть релевантные словосочетания, по которым можно подобрать хештеги.
Парикмахерская, стрижки, причёски, покраска волос, уход за волосами, окрашивание, стиль, модная. Мейкап, солярий, макияж, тени, ресницы и ещё миллион названий, связанных с услугами салона красоты.
Инстаграм хештег
Инстаграм хештег — слово или сочетание слов, имеющий в начале слова специальный символ — решётка
#. На примере инстаграма тег выглядит —
#салонкрасоты или
#салон. Хештег в любой социальной сети, помогает разделять фото, видео, посты, записи по тематике. Показывая пользователям, тематические материалы по заданному слову в нашем случае хештегу.
Как подобрать хештеги онлайн
Итак, теперь мы понимаем. Что помимо, того, что в аккаунте, должно быть, описание со всем тем, что мы рассмотрели выше. Это, цены, по возможности адрес, телефон, другие формы связи.
Можно использовать и тематические хештеги. С вордстатом будем использовать — генератор хештегов.
Представим что в большинстве своём, в аккаунте фотографии «рабочих будней», это красивые стрижки, укладки, окрашивание волос и так далее.
Toptag.ru — для подбора используем генератор хэштегов.
#салонкрасотыбишкек #салонкрасотыастана #салонкрасоты #салонкрасотыкиев #салонкрасотыхарьков #салонкрасотысочи #салонкрасотымосква #салонкрасотыспб #салонкрасотыуфа #салонкрасотыминск #салонкрасотыалматы #салонкрасотытараз #салонкрасотыказань #салонкрасотытюмень #салонкрасотыактау #салонкрасотыднепр #салонкрасотыпитер #салонкрасотыростов #салонкрасотыомск #салонкрасотыодесса #салонкрасотыекб #салонкрасотыпермь #салонкрасотыпенза #салонкрасотытомск #салонкрасотынск #салонкрасотыактобе #салонкрасотышымкент #салонкрасотысамара #салонкрасотыкраснодар #салонкрасотыиркутск @toptag.ru
- Это самые популярные хештеги, полученные в генераторе. Как видно из подборки, генератор забирает списком все хештеги, но они нам не совсем подходят, так как чаще всего используют — хештег плюс свой город.
- Для того чтобы собрать общие хештеги, мы используем словосочетания, которые подходят к нашей теме. Так можно будет делать с любой тематикой, в нашем случае салон красоты — только пример.
Возьмём для примера три тега. Генерируем хештеги, получаем готовые подборки. Исключаем ненужные нам теги и составляем — готовые подборки, для своих публикаций в социальные сети.
Мы зачеркнули хештеги, которые нам не подходят, и забрали только тематические хештеги.
|стрижки
|#стрижки #стрижки2019 #стрижкиженские
|укладки
|#укладки #укладкиволос #укладкинакороткиеволосы
|окрашивание волос
|#окрашиваниеволос #окрашивания #окрашиваниелюбойсложности
Получаем теги вида:
- #салонкрасоты #стрижки #стрижки2019 #стрижкиженские
- #салон #красоты #укладки #укладкиволос #укладкинакороткиеволосы
- #цена #окрашиваниеволос #окрашивания #окрашиваниелюбойсложности
В зависимости от контента, вы можете добавить #салонкрасоты + город, улица, дописать между тегами полное название города или улицы. Добавить хештеги цена, телефон, онлайн-запись и всё, что могут искать пользователи.
При этом помимо хэштегов, можно использовать и описание именно текстовое. Алгоритмы поиска в социальных сетях положительно относятся не только к взаимодействию с фото и видеоконтентом, но и текстовым форматам. Используемые в описании аккаунта, фотографий и видео. Ведь простой просмотр фото или прочтение текста под опубликованным фото, имеет разное время, задержки пользователя. Поэтому каждый фактор, важен в продвижении контента в социальных сетях, хештеги не исключение.
Вот как будут выглядеть хештеги этой тематики. Помимо генератора тегов, на сайте есть и конвертер хештегов. Это онлайн-форма, в которой вы можете обычные слова превратить в хештеги. Например, создавая уникальные хештеги для своего бизнеса с названием компании или сайта. Как это выглядит на примере.
Есть различие между хештегами в разных социальных сетях
Да разница или отличия хештегов, в разных социальных сетях колоссальная. Учитывайте это, при поиске тегов. То что хорошо может войти в инстаграме, никогда не зайдёт во вконтакте, tik tok или twitter. Казалось бы, смысл у хештега #причёски — один, но контент, посты, количество публикаций, будут разными. Поэтому в инстаграме, вас можно найти по такому тегу, а например, в твитере, нет. А если брать tik tok, там будут только видео. И возможно, что публикаций с таким тегом, мало или их нет вообще.
😬 Забирай, узнавай, поделись, как хештеги можно подобрать. 🤪 Массфолловер инструкции и обзоры instagram не на словах, а на деле! 😘
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