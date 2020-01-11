Что такое карусель и как добавить несколько фото в пост инстаграм. Вы не раз могли замечать карусели из фотографий, у других пользователей в инстаграме. Если у вас возникает вопрос, как это делается, что такое карусель и какие возможности есть у этой опции приложения instagram. То вот полная инструкция по добавлению, нескольких фотографий в один пост или как создать карусель из фото или видео в инстаграме.

Создавая карусель с последующей её публикаций в инстаграме, стоит учитывать, что потом удалить одну или несколько фото, из серии — будет невозможно. Об этом мы недавно рассказывали в статье — можно ли удалить фото, из карусели — серии фотографий в инстаграме.

Как добавить карусель несколько фото в пост инстаграм

Процедура добавления поста в инстаграм идентична, для карусели в том числе. Это иконка большого плюса, в нижнем меню вашего аккаунта, расположенная посередине.

Нажимаем добавить новую публикацию. См. Рис. 1.

Находим с правой стороны иконку, похожую на несколько квадратных изображений, наложенных друг на друга. См. Рис. 2.

Отметить и добавить несколько фото в одну публикацию инстаграма

Нажав на иконку с нескольким прозрачными изображениями или квадратиками (надпись несколько изображений). Она поменяет цвет и станет активной .

с нескольким прозрачными изображениями или квадратиками (надпись несколько изображений). Она и . А у фотографий в вашей галерее телефона, у каждого фото или видео, появится прозрачное окно , которое можно отметить . При нажатии на фотографию появится цифра 1, 2, 3 и так далее, пока вы будете отмечать фото для карусели.

в вашей галерее телефона, у каждого фото или видео, , которое . и так далее, пока вы будете отмечать фото для карусели. Максимальное количество фото или видео в карусели поста, будет равно 10 публикаций . Больше нельзя, меньше — любое количество, до 10.

фото или видео в карусели поста, . Больше нельзя, меньше — любое количество, до 10. После того вы отметили нужные фото или видео , нажимаем в верхнем правом углу — далее См. Рис. 1 .

, нажимаем в верхнем правом углу — . На следующем шаге вы сможете выбрать фильтры для своих фотографий. Выбрав фильтр, он будет применён ко всем изображениями. Если вы хотите добавить, для каждой фотографии в карусели, свой уникальный фильтр, нажимаем в левом углу каждого снимка, иконку 2 круга См. Рис. 2 .

Публикация карусели в инстаграм

Последним шагом будет публикация карусели в инстаграм — основную ленту аккаунта. Обработав фотографии на шаге с фильтрами instagram, нажимаем далее и попадаем на страницу добавления текста .

будет — основную ленту аккаунта. Обработав фотографии на шаге с фильтрами instagram, и на страницу . Здесь стандартная форма добавления текста , хештегов если используете, отметить пользователя и подключённые соц. сети.

, хештегов если используете, отметить пользователя и подключённые соц. сети. Добавив описание, нажимаем — поделиться См. Рис. 1. Пост из нескольких фотографий готов. У такой публикации будет небольшая иконка в верхнем правом углу, прозрачные квадратики. Которые подсказывают пользователям, что это карусель из ряда снимков или видео, См. Рис. 2 .

Видео: КАК ДОБАВИТЬ НЕСКОЛЬКО ФОТО В ПОСТ ИНСТАГРАМ — КАРУСЕЛЬ ИЗ СЕРИИ ФОТОГРАФИЙ

Простая видео инструкция по добавлению серии фотографий и создания карусели из фотографий, с нашего канала на ютубе.

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