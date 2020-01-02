Как посмотреть письма от инстаграм

Как посмотреть письма от инстаграма и быть уверенным что это письмо точно от Instagram. Для этого добавили новую функцию в разделе безопасность — письма от Instagram как в приложении, так и веб-версии.

Они доступны 14 дней или две недели, но этого хватит, для того чтобы удостовериться. В том что полученное письмо точно от компании facebook/instagram.

Как посмотреть письма присланные инстаграм

Как найти и посмотреть письмо от инстаграма в своём профиле:

Откройте приложение Instagram и перейдите в свой профиль. В правом верхнем углу выберете пункт меню. Во всплывающем меню выбираем — настройки.

Безопасность

В основных настройках своего аккаунта выбираем вкладку — «безопасность». И уже на странице настроек безопасности вашего профиля, находим активное поле — «электронные письма от Instagram».

Вкладка электронных писем из инстаграма

Электронные письма от Instagrama — активное поле, перейдя по которому вам откроется список писем из инстаграма. Если таковые были, если нет — как в нашем случае, то вы просто увидите описание этой функции внутри вашего аккаунта.

Это полный список электронных писем, связанных с безопасностью и входом в ваш аккаунт. Которые команда инстаграма отправила вам за последние 14 дней (2 недели). Ну и конечно, что вы можете с его помощью, настоящие письма от фальшивых.

Веб версия instagram.com и электронные письма

Такая же возможность есть и в веб-версии инстаграм. Для этого чтобы посмотреть, эту вкладку — вам по аналогии выше, нужно войти в аккаунт и выбрать настройки профиля.

После чего вы увидите, всплывающее меню, в котором есть активное поле — Электронные письма от Instagram. Постоянный url будет https://www.instagram.com/emails/emails_sent/

Видео обзор

Видеообзор с нашего канала на you tube, как быстро и просто найти вкладку — электронные письма от инстаграма.

Зачем эти электронные письма

Суть в слове — безопасность, так как было очень много фейковых рассылок. Инстаграм приняло решение внедрить оповещения о настоящих письмах, которые она присылает. Это полностью исключает фальсификацию и поддельные рассылки.

Если вы получили письмо, на свою электронную почту от инстаграма. Значит, во вкладке — безопасность, эл. письма (по инструкции, описанной, выше) они тоже будут отображены. В случае если их там нет, то это спам.

Забирай, узнавай, поделись, как и где можно посмотреть почту от инстаграм. Массфолловер инструкции и обзоры instagram не на словах, а на деле!

Инстаграм! лайки от 8 руб. 100 шт. Подробнее!!

Контакты / API / Лицензионное соглашение

http://loisbox.ru/ реклама

Онлайн сервис для Instagram! Автоматизация лайков, подписок. Подписчики, лайки от 8 руб. за 100 шт. Накрутка просмотров на видео от 9 руб. 100 шт. Подробнее!!



