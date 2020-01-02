Как посмотреть письма от инстаграм

Как посмотреть письма от инстаграма и быть уверенным что это письмо точно от Instagram. Для этого добавили новую функцию в разделе безопасность — письма от Instagram как в приложении, так и веб-версии.
Они доступны 14 дней или две недели, но этого хватит, для того чтобы удостовериться. В том что полученное письмо точно от компании facebook/instagram.
Краткое содержание
Как посмотреть письма присланные инстаграм
Как найти и посмотреть письмо от инстаграма в своём профиле:
- Откройте приложение Instagram и перейдите в свой профиль.
- В правом верхнем углу выберете пункт меню.
- Во всплывающем меню выбираем — настройки.
Безопасность
- В основных настройках своего аккаунта выбираем вкладку — «безопасность».
- И уже на странице настроек безопасности вашего профиля, находим активное поле — «электронные письма от Instagram».
Вкладка электронных писем из инстаграма
Электронные письма от Instagrama — активное поле, перейдя по которому вам откроется список писем из инстаграма. Если таковые были, если нет — как в нашем случае, то вы просто увидите описание этой функции внутри вашего аккаунта.
Это полный список электронных писем, связанных с безопасностью и входом в ваш аккаунт. Которые команда инстаграма отправила вам за последние 14 дней (2 недели). Ну и конечно, что вы можете с его помощью, настоящие письма от фальшивых.
Веб версия
instagram.com и электронные письма
Такая же возможность есть и в веб-версии инстаграм. Для этого чтобы посмотреть, эту вкладку — вам по аналогии выше, нужно войти в аккаунт и выбрать настройки профиля.
После чего вы увидите, всплывающее меню, в котором есть активное поле — Электронные письма от Instagram. Постоянный url будет
https://www.instagram.com/emails/emails_sent/
Видео обзор
Видеообзор с нашего канала на you tube, как быстро и просто найти вкладку — электронные письма от инстаграма.
Зачем эти электронные письма
Суть в слове — безопасность, так как было очень много фейковых рассылок. Инстаграм приняло решение внедрить оповещения о настоящих письмах, которые она присылает. Это полностью исключает фальсификацию и поддельные рассылки.
Если вы получили письмо, на свою электронную почту от инстаграма. Значит, во вкладке — безопасность, эл. письма (по инструкции, описанной, выше) они тоже будут отображены. В случае если их там нет, то это спам.
Забирай, узнавай, поделись, как и где можно посмотреть почту от инстаграм. Массфолловер инструкции и обзоры instagram не на словах, а на деле!
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